El Plan MOVES II recibe más de 400 solicitudes desde octubre, casi el doble del total de la anterior convocatoria

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan MOVES II ha recibido un total de 416 solicitudes desde que se publicó la convocatoria el pasado 1 de octubre, superando así las 234 que recibió la anterior convocatoria. De estas 416 solicitudes, se han dictado 192 propuestas de resolución favorables con un importe total de subvención de 991.865,42 euros.

En este sentido, 199 de las solicitudes son relativas a la actuación 1 sobre vehículos de energías alternativas y 114 tienen que ver con la actuación 2, sobre infraestructura de recarga para vehículo eléctrico.

Por otro lado, sobre la actuación 3, relativa a la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas, se ha recibido una solicitud. En cuanto a la solicitud combinada de adquisición de vehículos e infraestructura de recarga hay 15 solicitudes, mientras que todavía quedan 87 pendientes de procesar administrativamente y asignar la actuación.

En total, se han dictado 192 propuestas de resolución favorables con un importe total de subvención de 991.865,42 euros, de los que 444.370,00 corresponden a la actuación 1 y un total de 359.709,11 a la actuación 2. El resto, un total de 187.786,31 euros, corresponden a la actuación 3 y 4 conjuntas.

El director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, ha aseverado que "el ritmo de solicitudes de este Plan demuestra la implicación de la ciudadanía en cuanto a la necesidad de apostar por un tipo de vehículos más sostenibles y menos contaminantes".

"Desde el Govern vemos con buenos ojos la respuesta de la ciudadanía en este ámbito, hecho que demuestra gran sensibilidad por continuar dando pasos hacia una transición energética en Baleares que ayude a reducir emisiones y a luchar contra el cambio climático", ha añadido.

Cabe señalar que se pueden recibir ayudas para las siguientes actuaciones: adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables, GNC, GNL, GLP, o pila de combustible; implantación de puntos de recarga; implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas, e implantación de medidas de movilidad sostenible en el trabajo.

Por otro lado, los vehículos híbridos no enchufables no son subvencionables. Para la obtención de la subvención por compra de un turismo o furgoneta hay que dar de baja un vehículo de su propiedad con una antigüedad mínima de siete años, o bien aportar una declaración responsable que acredite que no disponga de ningún vehículo a su nombre.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática, aunque aquellas personas físicas que no tengan medios para realizar la tramitación en línea podrán presentarla en cualquier registro de la administración, teniendo en cuenta que es necesario solicitar cita previa.

El periodo de solicitudes está abierto hasta el 1 de octubre de 2021 y el plazo para la justificación de la actuación es de 12 meses desde la concesión de la subvención.