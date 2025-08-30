Planificar compras y reutilizar materiales, claves para aliviar el gasto de la vuelta al cole

Consumo recuerda una serie de consejos para fomentar un consumo más responsable y sostenible en septiembre

Libros, ropa, calzado y extraescolares concentran la mayor parte del esfuerzo económico de las familias

PALMA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Planificar compras y reutilizar materiales pueden ser claves para aliviar el gasto de la vuelta al cole, según ha recordado la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern.

El mes de septiembre trae consigo la vuelta al colegio y al inicio de las actividades extraescolares, un momento que suele suponer un importante desembolso económico para las familias. Ropa, calzado, material escolar, libros de texto o cuotas de academias concentran gran parte del gasto en estas fechas.

Para afrontarlo de manera consciente, sin desequilibrar el presupuesto familiar y con criterios de sostenibilidad, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Govern ha recordado una serie de recomendaciones prácticas, ha informado este sábado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Uno de los consejos fundamentales es planificar y anticipar las compras. Adelantarse permite comparar precios, evitar imprevistos y, sobre todo, no dejarse llevar por compras impulsivas. También es recomendable fijar un presupuesto ajustado a las posibilidades de cada hogar, evitando recurrir a créditos rápidos o a un uso excesivo de la tarjeta de crédito, que pueden acarrear costes adicionales en los meses siguientes.

En cuanto al material escolar, no todo tiene por qué ser nuevo. Revisar el material que aún sirve del año anterior ayuda a reducir gastos innecesarios y a inculcar en los más pequeños valores de consumo responsable, recordando siempre la regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar Con respecto a los libros de texto, se recuerda a las familias que es conveniente comparar precios entre librerías y grandes superficies. En muchos casos los contenidos apenas cambian de un año a otro, lo que permite reutilizarlos o intercambiarlos con otras familias. También existen opciones más económicas como la compra de segunda mano, los programas de préstamo, las ayudas públicas o incluso el intercambio a través de plataformas online.

El gasto en ropa y calzado es otro de los capítulos importantes en septiembre. Para reducirlo, Consumo ha recomendado hacer un listado de lo que realmente se necesita, escalonar las compras y aprovechar los periodos de rebajas. Además, es importante comprobar siempre el etiquetado de las prendas y optar por artículos de calidad que puedan aprovecharse durante más tiempo, especialmente en el caso de los uniformes escolares.

Durante las compras, ha añadido, es imprescindible guardar siempre tiques y facturas, ya que son la garantía legal de los productos y son necesarios en caso de devolución o reclamación. También conviene informarse de las condiciones de cambio de cada establecimiento, comprobar que el precio en caja coincide con el anunciado y recordar que la publicidad siempre es vinculante. En las compras online, el consumidor cuenta con 14 días para desistir sin coste ni explicación.

Finalmente, en el caso de las actividades extraescolares, gimnasios o academias de idiomas, Consumo ha aconsejado informarse con detalle de todas las condiciones contractuales, de los servicios incluidos en el precio y de los procedimientos de baja, además de conservar siempre copias de contratos y publicidad.

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha subrayado que seguir estas recomendaciones permite no solo aliviar el esfuerzo económico de la vuelta al cole, sino también fomentar valores de consumo responsable, solidario y respetuoso con el medio ambiente en un momento clave para las familias.