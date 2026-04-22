Una planta fotovoltaica flotante generará energía limpia para edificios de la CAIB como el Hospital de Inca. - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la directora gerente del Instituto Balear de la Energía (IBE), Marta Pons, han visitado esta mañana las obras de la instalación fotovoltaica flotante sobre la balsa de riego de Inca, que generará energía limpia para instalaciones como el hospital comarcal.

Se trata de un proyecto que permitirá generar energía limpia para los edificios de la CAIB, como el Hospital de Inca, sin impacto medioambiental ni paisajístico, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, según ha indicado en un comunicado la Conselleria.

Este parque solar, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia NextGenerationEU, consta de 2.592 paneles fotovoltaicos, cada uno con una capacidad de 570 vatios (W), que permitirán alcanzar una potencia total de 1.477 kilovatio pico (kWp).

Las placas se ubican sobre una superficie de 9.496,97 m2, lo que representa aproximadamente el 26,63 por ciento de la superficie de la balsa de riego. Este proyecto se sitúa como uno de los más relevantes de estas características en las Islas, junto con la instalación flotante en la balsa de Capdepera.

La Conselleria ha destacado la optimización que supone el uso del espacio y de los recursos hídricos en este tipo de infraestructuras, ya que permiten un doble aprovechamiento de la balsa de riego, combinando la generación de energía con la conservación del agua, reduciendo la evaporación y contribuyendo potencialmente a mejorar su calidad.

Asimismo, este parque solar contribuirá al suministro eléctrico, ya que la energía generada beneficiará a las comunidades cercanas.

IMPACTO ESPERADO

La Conselleria ha resaltado que este proyecto fomenta la producción de energía limpia en el archipiélago y se presenta como un ejemplo en la implementación de tecnologías fotovoltaicas innovadoras en el ámbito agrícola. Se espera que esta iniciativa sirva de modelo para futuras instalaciones en el territorio.

Además de impulsar la adopción de energías renovables en el sector agrícola y en otros sectores productivos, la integración de estas soluciones en la gestión de los recursos naturales constituye una estrategia clave para afrontar los actuales desafíos ambientales y energéticos.

Dada la singular ubicación de los paneles fotovoltaicos sobre la lámina de agua de una balsa de riego existente, situada a cota del terreno, no se prevé que la instalación genere impacto visual sobre el paisaje.