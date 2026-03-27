Plantan 70 árboles en el torrente de sa Riera para promover entornos urbanos "más saludables y sostenibles"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la plantación de los árboles del proyecto 'Healthy Cities' en el torrente de sa Riera. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y Sanitas han completado este viernes la plantación de un total de 70 árboles en los márgenes del torrente de sa Riera, en el marco del programa 'Healthy Cities', orientada a promover entornos urbanos "más saludables y sostenibles".

El acto de cierre de plantación ha contado con la participación del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, la directora de Comunicación, ESG y Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, el triatleta y embajador de la iniciativa en Palma, Mario Mola, el regidor de Medio Natural, Llorenç Bauzá, y director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, entre otros.

Durante su intervención, Erburu ha destacado que desde Sanitas han impulsado la iniciativa 'Healthy Cities' con la convicción de que "la salud de las personas está directamente vinculada a la salud de los entornos".

Asimismo, ha agradecido la implicación de empresas y ciudadanía, que con sus pasos y su compromiso han hecho posible este nuevo bosque urbano en Palma, que "formará parte del legado que Sanitas deja en la ciudad".

Por su parte, Mola ha resaltado que esta iniciativa demuestra que "no hace falta ser un gran deportista para sumar salud y contribuir al medioambiente, puesto que basta con caminar 6.000 pasos al día".

"Agradezco a todos los ciudadanos y empresas baleares que participaron en el reto el año pasado, porque gracias a su constancia este nuevo bosque urbano es hoy una realidad y los animo a unirse de nuevo al reto, que comenzará el próximo 1 de mayo, a través de la app de Healthy Cities", ha añadido.

Viu ha celebrado la iniciativa impulsada por Sanitas, que conecta "salud, sostenibilidad y compromiso" y el hecho de que una ciudad como Palma sea la elegida para ser la beneficiaria.

Para concluir el acto, el alcalde ha subrayado el entorno significativo escogido para la plantación, en el ámbito del torrente de sa Riera, donde el Consistorio ha puesto en marcha toda una serie de iniciativas que impulsan su renaturalización, entre ellas el proyecto de rehabilitación del Velódromo de El Tirador, que permitirá "transformar este espacio en un gran bosque urbano, conectado es Fortí con el parque de sa Riera y el Canódromo a través de una red de caminos verdes".

"Este conjunto de actuaciones, sumado a la plantación de 70 árboles que se completa este viernes, forma parte de una estrategia aún más amplia, que es el Bosque Metropolitano, que configurará un gran anillo verde alrededor de Palma", ha incidido el alcalde.

Para finalizar, ha agradecido a Sanitas el impulso de la iniciativa Healthy Cities en Palma, así como al capitán de la iniciativa en Baleares, el triatleta Mario Mola, y a todos los ciudadanos y empresas participantes.

Cabe recordar que esta actuación nace de una propuesta conjunta de las áreas de Infraestructuras y Medio Natural presentada a Sanitas en el marco del proyecto 'Healthy Cities', al que han concurrido diversas ciudades españolas, siendo Palma una de las seleccionadas.

La propuesta consistía en la creación de un bosque urbano en los márgenes del torrente de sa Riera, una iniciativa que fue elegida por Sanitas para recibir una dotación de árboles valorada en 40.000 euros.

La actuación ha supuesto la plantación de 70 ejemplares de diferentes especies --almez, ciprés, sophora japonica, laurel, olivo y olivilla-- en esta zona, lo que reafirma el compromiso conjunto del Ayuntamiento y Sanitas con "la renaturalización de los entornos urbanos y el fomento de infraestructuras verdes en la ciudad".

Entre los principales objetivos de esta iniciativa destaca la generación de ciudades más saludables mediante la plantación de arbolado, mejorar la salud física y mental de la ciudadanía, la dotación de espacios de encuentro, ocio y actividad física en contacto con la naturaleza y la creación de ciudades más accesibles y sostenibles.