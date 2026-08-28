La plantilla de la residencia DomusVi Palma protesta contra la sobrecarga laboral y anuncia nuevas movilizaciones

Servicios sociales, manos persona mayor - CAIB

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la residencia de mayores DomusVi Palma se ha concentrado la mañana de este viernes para protestar contra la falta de profesionales y la sobrecarga de trabajo, una problemática que si la empresa no resuelve, han advertido, seguirá motivando movilizaciones.

La protesta, que ha tenido lugar entre las 10.45 y las 11.30 horas, es la segunda de este agosto y ha reunido a varias decenas de personas frente a la residencia, ubicada en junto al Hospital Palmaplanas.

Los trabajadores, según han informado a Europa Press fuentes del comité de empresa, seguirán con las movilizaciones, ya que hasta el momento no han recibido "ninguna respuesta" de la empresa atendiendo sus demandas.

Previsiblemente volverán a concentrarse a las puertas de la residencia el próximo viernes, 4 de septiembre, aunque el lunes el comité de empresa se reúne con la dirección de la residencia.

Durante la concentración, los trabajadores han leído un manifiesto en el que han criticado que los problemas de la plantilla "no se han solucionado" y han exigido personal suficiente y estable en todos los departamentos.

"No podemos normalizar trabajar permanentemente al límite, con la sensación constante de la falta de manos, asumir tareas de más y terminar las jornadas con agotamiento físico y emocional", han sostenido.

También han reclamado a la empresa medidas efectivas contra la sobrecarga laboral, reconocimiento "justo y equitativo" para todo el personal, una negociación "real" y compromisos "concretos, por escrito y con plazos claros".

Con todo, han hecho un llamamiento a todos los sectores, tanto a las familias, a las administraciones y a la ciudadanía para que "no miren hacia otro lado".

La representación de los trabajadores, integrada por CCOO, UGT y FOL, denunció públicamente que la falta de trabajadores dificulta la labor diaria del equipo técnico y de cuidados y afecta tanto a las condiciones laborales de la plantilla como a la atención que reciben las personas residentes.

La residencia DomusVi Palma, en un comunicado, mostró su disposición al diálogo con la plantilla y aseguró que ha tomado medidas para garantizar un equipo de trabajadores "suficiente" durante los meses de verano.

Una postura que rechazaron los representantes de los trabajadores, alegando que las bajas no se están cubriendo como es debido, llevando a una sobrecarga que a algunas empleadas ha provocado lesiones físicas.