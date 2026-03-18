La plataforma de análisis clínico-genómico de Baleares recibe el premio Aslan de transformación digital

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud ha recibido el premio Aslan a la transformación digital por la plataforma de análisis clínico-genómico de Baleares, con el que se reconoce el esfuerzo de los profesionales y los responsables tecnológicos de la administración para implementar proyectos que impulsen nuevas tecnologías en el ámbito de la innovación digital y la ciberseguridad.

La Conselleria de Salud ha señalado en un comunicado que el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, acompañado del subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital, Miguel Ángel Benito, y de la responsable de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espases, Iciar Martínez, han recogido este premio entregado por la Asociación Aslan, que agrupa a 212 fabricantes y proveedores especializados en innovación digital y ciberseguridad.

La Plataforma de Análisis Clínico-Genómico de Baleares constituye una iniciativa estratégica del Servicio de Salud orientada a impulsar la medicina personalizada y de precisión en el sistema sanitario público.

El proyecto GENIB6P aborda la gestión, análisis e interpretación de datos clínicos y genómicos por medio de una plataforma nube escalable, segura e interoperable, diseñada bajo estándares abiertos y sin dependencia de proveedores.

El proyecto se financia en base al protocolo de colaboración suscrito entre el Estado, con fondos finalistas destinados al programa de desarrollo de medidas para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la consolidación de la medicina personalizada de precisión.