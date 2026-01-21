La Plataforma en Defensa de los Bellasombras y vecinos continuarán con las protestas para conseguir un bosque urbano

Archivo - Plaza Llorenç Villalonga de Palma con los bellasombras talados. - ARCA - Archivo

PALMA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma en Defensa de los Bellasombras y entidades vecinales de Palma han anunciado que seguirán con las movilizaciones para evidenciar la "opacidad" de la gestión del Ayuntamiento de Palma en la tala de estos árboles y lograr que se diseñe un bosque urbano en la plaza Llorenç Villalonga.

Estas son algunas de las reivindicaciones que tratarán de poner sobre la mesa en las próximas fechas, en las que han pedido reunirse con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y que se les tenga en cuenta para participar en el diseño del futuro de la plaza.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, la presidenta de la Asociación de Vecinos de sa Calatrava, Edita Navarro, ha criticado que todavía no hayan recibido respuesta para que el Consistorio les muestre los informes que avalaban la tala de los bellasombra.

Al mismo tiempo, ha solicitado que se ponga en marcha una mesa de diálogo en la que los vecinos puedan expresar sus anhelos para futuro de la plaza y ha pedido responsabilidades al Ayuntamiento por el corte de estos árboles.