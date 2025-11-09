PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar las ayudas para la incorporación de personal investigador postdoctoral se abrirá este lunes, 10 de noviembre.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que este lunes, 10 de noviembre, se abrirá el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas para la incorporación de personal investigador postdoctoral correspondiente al año 2025. Esta convocatoria, publicada este pasado jueves, 6 de noviembre, en el BOIB, cuenta con un presupuesto total de 3.327.777,03 euros.

Este año se ofrecen 25 ayudas destinadas a centros de investigación y empresas para la contratación de personal investigador durante tres años, con el objetivo de reforzar la carrera investigadora y favorecer la consolidación del talento científico.

Las ayudas se distribuyen en tres programas. Por un lado, el programa Margalida Comas, destinado a investigadores junior --doctorados a partir de 2023--, que ofrece 14 ayudas. Como novedad, en este programa la duración de los contratos se amplía de dos a tres años para mejorar la estabilidad del colectivo. La retribución mínima en el programa Margalida Comas es de 31.252 euros brutos anuales. Por otro lado, el programa Vicenç Mut, destinado a investigadores senior --doctorados entre 2013 y 2022--, que ofrece 10 ayudas con una retribución mínima de 34.724 euros brutos anuales. Y, por último, el programa Felip Bauçà, que ofrece una ayuda para empresas, con la misma retribución mínima de 34.724 euros brutos anuales.

Una de las principales novedades de esta edición es que se prevé el pago anticipado del 100 por ciento de las ayudas para facilitar la incorporación efectiva de los investigadores y garantizar la ejecución de los proyectos. Esta medida favorece la participación de centros de I+D, universidades y pymes innovadoras, que a menudo tienen dificultades de liquidez para adelantar gastos salariales.

El plazo para presentar las solicitudes se inicia a las 00.00 horas de este lunes, 10 de noviembre, y finalizará a las 12.00 horas del 10 de diciembre de 2025.