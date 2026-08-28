En plena calle y con un hacha: así dejó un hombre su coche alegando que iba directo al desguace. - POLICÍA LOCAL CIUTADELLA

MENORCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años destrozó ayer jueves su propio vehículo en plena calle utilizando un hacha en Ciutadella.

La Policía Local de Ciutadella ha explicado que recibió la llamada de un vecino alertado de que una persona estaba destrozando un vehículo, por lo que dos patrullas se desplazaron al lugar con el objetivo de controlar la situación.

Los agentes descubrieron que el joven que golpeaba el coche era el mismo propietario y su justificación fue que el vehículo iba a ser desguazado y por eso lo golpeaba con un hacha.

La Policía Local abrió al hombre un acta de infracción por poner en riesgo la seguridad ciudadana y decomisó el hacha, que fue depositada en las dependencias policiales.