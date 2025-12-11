El pleno del Consell aprueba la declaración definitiva de las neules calades como BIC. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consell de Mallorca ha aprobado definitivamente, este jueves, la declaración de la elaboración manual de las neules calades como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC), culminando así el proceso iniciado el pasado mes de diciembre para proteger una de las tradiciones más representativas y arraigadas de la Navidad mallorquina.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que este es el primer expediente impulsado por el Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, creado por la institución insular en octubre de 2024 para velar por la preservación de las expresiones culturales de la isla.

A partir de aquí, también se impulsó la protección de otros elementos como los cuentos tradicionales mallorquines (rondalles) y la cabalgata de la Beata de Santa Margalida, Valldemossa y Palma, que actualmente siguen su tramitación.

Roca ha destacado que esta declaración supone un paso decisivo para garantizar la continuidad de una tradición que forma parte indiscutible de nuestra identidad como pueblo. "Las neules son cultura, son patrimonio y son un vínculo entre generaciones que no podemos permitir que se pierda", ha afirmado.

Con motivo de la aprobación del BIC y para impulsar la difusión de las neules calades, el Consell de Mallorca ha puesto en marcha una campaña navideña que convierte este elemento festivo en el hilo conductor de diversas actividades culturales y participativas, bajo el lema 'Una Navidad bien mallorquina'.

Entre las acciones más destacadas se encuentra la decoración de tres espacios emblemáticos de Palma --La Misericòrdia, el Palau del Consell y el Teatre Principal-- con creaciones del reconocido artesano de neules Macià Tugores, quien ha diseñado piezas específicas para la ocasión. También se han distribuido 100.000 neules en diferentes residencias de personas mayores y centros de día para fomentar esta tradición.