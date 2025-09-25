El pleno de Cort rechaza la propuesta de Vox para recuperar la denominación Palma de Mallorca

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de este jueves ha rechazado la iniciativa de Vox para recuperar la denominación Palma de Mallorca.
La propuesta de los de Santiago Abascal ha contado únicamente con el voto favorable de los concejales proponentes.
El edil de Vox Juan Antonio Esteban ha defendido la iniciativa calificando, primero, como de revisionismo ideológico la decisión de retirar la denominación 'de Mallorca' en 2016.
El regidor ha considerado que la antigua denominación aporta claridad internacional, evita confusiones con otras localidades, tiene un reconocimiento global consolidado y al mismo tiempo tradición histórica, al tiempo que refleja tanto el origen romano como la vinculación y refuerza el vínculo inquebrantable de la capital con el conjunto de Mallorca y su cultura.
El PP ha votado en contra con el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, subrayando que "no hay debate".