El pleno del Parlament guarda un minuto de silencio por la muerte del exdiputado por Formentera Joan Robert Masdeu Mayas

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlament, antes de dar inicio a su sesión de este martes, ha guardado un minuto de silencio por la muerte del exdiputado por Formentera Joan Robert Masdeu Mayas.
Quien fuera docente y primer diputado del centroderecha del Parlament como candidato de la Agrupación Independiente de los Populares de Formentera (AIPF) falleció este pasado domingo.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, definió a Masdeu Mayans como "un hombre que dedicó su vida, tanto desde la docencia como la política, al servicio de los ciudadanos de Formentera".