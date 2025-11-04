El pleno del Parlament guarda un minuto de silencio por la muerte del exdiputado por Formentera Joan Robert Masdeu Mayas

El pleno del Parlament guarda un minuto de silencio por la muerte del exdiputado Joan Robert Masdeu Mayas - EUROPA PRESS

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament, antes de dar inicio a su sesión de este martes, ha guardado un minuto de silencio por la muerte del exdiputado por Formentera Joan Robert Masdeu Mayas.

Quien fuera docente y primer diputado del centroderecha del Parlament como candidato de la Agrupación Independiente de los Populares de Formentera (AIPF) falleció este pasado domingo.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, definió a Masdeu Mayans como "un hombre que dedicó su vida, tanto desde la docencia como la política, al servicio de los ciudadanos de Formentera".