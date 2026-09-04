Plus de peligrosidad para los trabajadores de los centros de justicia juvenil: hasta 368 euros mensuales

La consellera Fernández con los representantes del comité de empresa de la Fundación Instituto Socioeducativo S'Estel (FISE) - CAIB

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la adecuación retributiva de los puestos de trabajo de la Fundación Instituto Socioeducativo S'Estel (FISE), que gestiona los centros de justicia juvenil de Baleares, para incorporar un complemento de peligrosidad de hasta 368 euros mensuales para todos sus trabajadores.

El plus se determinará en función del grado de exposición a los factores de riesgo asociados a cada puesto de trabajo, según ha explicado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Fernández ha destacado que se trata de una reivindicación histórica de los trabajadores de S'Estel que reconoce "la responsabilidad, el compromiso y las especiales condiciones en las que desarrollan su labor".

El reconocimiento llegará a toda la plantilla, conformada por unos 200 trabajadores, con una cuantía adaptada al grado de exposición y riesgo de cada puesto de trabajo. El complemento se ha establecido a partir de criterios objetivos y proporcionales, teniendo en cuenta la intensidad, la frecuencia y la continuidad de la exposición al riesgo de cada puesto.

De este modo, se han fijado cinco niveles de percepción --del 100%, 75%, 40%, 35% y 30%-- en función de las características y las funciones de cada puesto de trabajo. Los profesionales que llevan a cabo una intervención "directa, continuada y habitual" con los menores percibirán el 100% del complemento.

En este grupo se incluyen, entre otros, educadores sociales y de centros socioeducativos, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares técnicos educativos, monitores de actividades y personal técnico de programas socioeducativos. El resto de los profesionales percibirán entre el 30% y el 75%, según el nivel de exposición vinculado a sus funciones.

El complemento al 100% se fijó en 363 euros mensuales en doce pagas para el año 2025. Para 2026, tras aplicar el incremento retributivo del 1,5%, la cuantía máxima es de 368,45 euros mensuales.

La adecuación retributiva tendrá efectos desde el 1 de enero de 2025. Así, cuando se empiece a abonar el complemento, los trabajadores recibirán también, en un único pago, los atrasos correspondientes a todo el año 2025 y a los meses de 2026 transcurridos hasta el inicio del abono.

El impacto económico total de la implantación del complemento correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026 es de 2,16 millones de euros, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social. En concreto, el coste es de 1,07 millones de euros correspondientes a 2025 y de 1,09 millones de euros correspondientes a 2026.