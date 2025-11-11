La población de Baleares crece un 0,20% en el tercer trimestre hasta los 1,25 millones de habitantes

Archivo - Varios turistas se hacen un selfie en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población de Baleares ha experimentado un crecimiento del 0,20% en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior, hasta los 1,25 millones de habitantes.

Así se desprende de los datos provisionales a 1 de octubre de la Encuesta Continua de Población (ECP) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

Del total de habitantes del archipiélago, 625.685 son hombres y 629.376 son mujeres.

En comparación con el año anterior, la población de Baleares ha crecido un 0,93%.