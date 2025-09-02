Podem critica que Prohens "venda" a las víctimas del franquismo al asegurar la derogación de la Ley de Memoria

Archivo - El portavoz de Podemos en Baleares, Jesús Jurado, en declaraciones a los medios. - PODEMOS - Archivo

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podem ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "vender" a las víctimas del franquismo al comprometer el apoyo del PP a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares.

La formación ha reaccionado de esta manera después de que Vox haya registrado este martes en el Parlament, una Proposición de Ley para derogar íntegramente esta normativa aprobada en la pasada legislatura, según ha explicado Podem en un comunicado.

Ante esta situación, Podem ha señalado que el Govern utiliza la Ley de Memoria Democrática como "moneda de cambio", todo ello "a costa de la reparación y la justicia de las víctimas del franquismo".

El portavoz de Podem, Jesús Jurado, ha criticado que el Govern pretenda derogarla bajo el pretexto de que "sigue vigente la Ley de Fosas". Sin embargo, ha remarcado que esta última "ya ha cumplido prácticamente su función", puesto que "la mayoría de fosas de la represión han sido abiertas".

"Es la Ley de Memoria la que asegura el trabajo político, educativo y social que dignifica a las víctimas y protege su legado frente al olvido", ha añadido.

Desde Podem han mostrado su rechazo a esta Proposición de Ley, que han aseverado que es fruto de "intereses partidistas" y de la "negación de un relato real sobre el franquismo".

"Es un ataque frontal al colectivo de víctimas del franquismo, que es el más golpeado de la historia de la democracia. No hay ningún otro colectivo tan ignorado desde las instituciones", ha subrayado.

Por eso, ha manifestado que el Govern demuestra su "sumisión a la extrema derecha", al "despreciar" la memoria, la verdad y la justicia que merecen las víctimas de la dictadura.

"La derecha no ha dejado de ser franquista. La prueba está en que derogan leyes que amparan a las víctimas del franquismo, de la mano de los fascistas de Vox. Resulta dramático que el Govern esté presidido por autoridades que no solo no defienden derechos fundamentales, sino que además los derogan", ha puntualizado Jurado.

Podem ha mostrado todo su apoyo a las principales entidades involucradas como Memòria de Mallorca, Fòrum per sa Memòria d'Eivissa i Formentera y Memòries de Menorca y han asegurado que darán una "respuesta contundente" ante esta Proposición de Ley.