Podemos defiende la libertad de creación artística tras la reapertura de la causa por el cartel de Sant Sebastià

Archivo - La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha reafirmado su apoyo a la ilustradora Lluïsa Febrer y su defensa de la libertad de expresión y de creación artística tras la decisión de la Audiencia de Baleares de reabrir la causa contra el cartel de la Revetla de Sant Sebastià.

"Seguimos pensando exactamente lo mismo que defendimos desde el primer día", ha remarcado Muñoz este jueves, tras conocer que la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de Abogados Cristianos y ha ordenado reabrir el caso.

Según ha señalado Podemos en una nota de prensa, la intención del cartel era "publicitar una fiesta 'queer' y mostrar la vertiente más reivindicativa de Sant Sebastià", a su entender, una figura cuyo significado cultural y artístico "trasciende desde hace siglos el ámbito estrictamente religioso".

En este sentido, Muñoz ha defendido que Sant Sebastià "no es únicamente un símbolo religioso" y que "lleva siglos siendo también un icono erótico y una figura de referencia para la comunidad Lgtbiqa+". "Es parte de la historia del arte y de nuestra cultura, aunque haya quienes prefieran ignorarlo", ha añadido.

Así, ha insistido en que esta interpretación "no es nueva ni responde a una lectura aislada" y que forma parte de una extensa tradición artística y cultural. "Desde el Renacimiento hasta referentes como Oscar Wilde, Yukio Mishima o Pedro Lemebel, la figura de Sant Sebastià ha estado vinculada al erotismo, la diversidad y la disidencia sexual", ha expuesto.

Igualmente, este imaginario continúa "plenamente vigente" en la cultura contemporánea. Como ejemplo, ha señalado la imagen de la portada de 'La bola negra', la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que también recurre a la iconografía de Sant Sebastià.

Para Muñoz, resulta "especialmente preocupante" que una expresión artística vinculada a la cultura 'queer' vuelva a ser objeto de un procedimiento judicial después de que la causa hubiera sido archivada. "Nos parece preocupante que una reivindicación artística y cultural termine nuevamente en los tribunales", ha afirmado.

Finalmente, ha insistido en que su posición "permanece intacta" desde el inicio de la controversia y ha reiterado su apoyo a la ilustradora del cartel, Lluïsa Febrer.