Podemos exige la retirada de una pintada con simbología nazi en Palma

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha exigido al Ayuntamiento de Palma la retirada de una pintada con simbología nazi que ha aparecido junto a la calle Saridakis, en el barrio de Génova.

En el grafiti, ha señalado el partido en un comunicado, hay referencias numéricas y siglas "utilizadas por movimientos supremacistas" como "14", "88" o "SS", además de una esvástica y las letras "AH".

"Estos símbolos, cargos de odio, violencia y apología del nazismo no pueden normalizarse ni tolerarse en ningún espacio de la ciudad", ha defendido la formación morada.

A esta pintada se le suma la reciente detección de pegatinas "con iconografía reaccionaria" en las inmediaciones de colegios e institutos de Palma del grupo Identitas, "de corte neofascista".

"Este incremento de simbología neonazi y fascista es responsabilidad de un Govern cuyas leyes, dictadas por Vox, destruyen la memoria democrática. Esta dejación de funciones crea el caldo de cultivo perfecto para que los grupos ultraderechistas se sientan legitimados para ocupar el espacio público con su propaganda nazi", ha lamentado la regidora de Podemos en Cort, Lucía Muñoz.

El partido ha exigido al equipo de gobierno municipal que proceda "de manera inmediata" a la eliminación de todas las pintadas y símbolos neonazis y a la retirada de las pegatinas "de carácter neofascista".

Además, ha reclamado una condena institucional "clara y firme" y el inicio de las acciones legales que permitan sancionar a los autores de estos actos.

"Palma no puede convertirse en un tablero donde grupos extremistas campen a sus anchas difundiendo mensajes que atentan contra la dignidad humana", ha sentenciado la formación morada.