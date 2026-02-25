Unidas Podemos plantea que los consells y el Ayuntamiento de Palma puedan aplicar un recargo de hasta el 2,5% del ITS

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Unidas Podemos en el Parlament, José María García, ha registrado una proposición de ley para que los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma puedan aplicar un recargo de hasta el 2,5% en el impuesto de turismo sostenible (ITS).

La iniciativa legislativa ya ha sido registrada en la Cámara autonómica y la idea es que su toma en consideración se pueda debatir a lo largo de la presente legislatura.

García, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, ha explicado que la intención de esta proposición de ley es establecer determinadas modificaciones en la ITS.

Entre otras cuestiones, que el gravamen se pague en función de la cantidad de lo que cobren los hoteles, viviendas turísticas o cruceros y no dependiendo de la categoría o el tipo del establecimiento.

También que los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma puedan, mediante una ordenanza fiscal, aplicar un recargo de hasta el 2,5% del ITS.