Podemos Pollença presenta alegaciones al proyecto modificado de rehabilitación de la antigua pescadería municipal

PALMA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos Pollença ha presentado alegaciones al proyecto modificado de rehabilitación de la antigua pescadería municipal para uso de edificio municipal, al considerar que este es un "menosprecio" del equipo de gobierno a la participación ciudadana.

Según ha informado Podemos Pollença este martes en nota de prensa, el espacio en el que se ubica la antigua pescadería municipal es un edificio emblemático, histórico, donde se encontraron restos de la época musulmana de hace 800 años.

Por este motivo, la formación ha presentado alegaciones, en las que pide retirar el proyecto de forma temporal y que se modifique para incorporar un espacio donde recordar al yacimiento arqueológico, delimitar los usos del edificio, evitando que estos sean el de Radio Municipal y el de Oficina de Turismo, para que puedan ser un espacio multifuncional para la ciudadanía de Pollença "abierto, dinámico e intergeneracional".

ALEGACIONES PRESENTADAS POR PODEMOS POLLENÇA

Podemos Pollença ha explicado que a la hora de presentar todas sus alegaciones se ha fijado básicamente en tres aspectos, que han sido, por un lado, la situación de restos arqueológicos (suelo); por otro, los usos del edificio resultante de la pescadería; y, por último, el incumplimiento de resultados del proceso de participación ciudadana.

Concretamente, en relación a la situación de restos arqueológicos (suelo), ha recordado que se pidió al alcalde de Pollença en hasta dos plenos diferentes (ordinario de julio 2019 y ordinario de mayo 2020) si había la intención de hacer alguna actuación para conservar de alguna manera el yacimiento encontrado.

Al respecto, la formación morada proponía y ha propuesto en sus alegaciones un espacio donde reproducir las tumbas, y colocar encima un vidrio sobre el que andar, para poder observar los esqueletos reproducidos de cómo se encontraron en el yacimiento arqueológico.

Inicialmente, ha asegurado, el alcalde de Pollença pareció apoyar esta propuesta, pero después dijo que según los técnicos, todo estaba "enterrado y tapado", y que ya se vería si tras las obras se podía incorporar algo. Pese a ello, el grupo municipal de Podemos cree que, como los cimientos se han de hacer nuevamente y se deberá destapar el que hay actualmente, es una "buena oportunidad".

Además, ha enfatizado, "añadir elementos después de una obra, supone sobrecostes y también el peligro que no quede muy integrado, puesto que no ha sido contemplado dentro de un proyecto inicial".

De igual modo, después de haber consultado con una profesional de la arqueología, se ha querido hacer constar que "si la exposición bajo vidrio no se hace correctamente, el espacio puede salir mal parado por condensación o vegetación, entre otros motivos".

En cuanto a los usos del edificio resultante de la pescadería, Podemos Pollença ha detectado "contradicciones manifiestas" dentro del proyecto, y unos usos que no coinciden con lo que expresó la ciudadanía.

Para la formación morada, querer situar una Oficina de Turismo en la planta baja, y la Radio Municipal en la planta superior, cuando ambos espacios ya existen y funcionan es un "despilfarro de dinero, una oportunidad perdida para tener un lugar multifuncional, céntrico y para la ciudadanía y una falta de perspectiva a medio y largo plazo, demasiado habitual en política".

Además, ha continuado, según el Código Técnico de la Edificación (CET, regulado en el Real Decreto 314/2006), los proyectos tienen que definir en su apartado de descripción el uso característico del edificio y otros usos previstos, y los planos tienen que reflejar los elementos fijos y de mobiliario cuando sea preciso para comprobar la funcionalidad de los espacios.

Sin embargo, ha lamentado Podemos Pollença, "como, supuestamente, el proyecto defiende a la vez un espacio de uso muy flexible, y que se sitúen en él la Radio y la OIT, los planos no reflejan ningún tipo de distribución de muebles ni de posibles salas que deberían separar, en la planta superior, la Radio, lo que contradice el CET y demuestra la improvisación del equipo de Gobierno".

"La memoria, planos y presupuesto tampoco reflejan claramente que se vaya a incorporar una silla para personas con discapacidad para subir la escalera. Está dibujada en planos pero no está ni explicada ni presupuestada", ha incidido.

Por último, respecto al incumplimiento de resultados del proceso de participación ciudadana, la formación ha destacado que el equipo de gobierno municipal "no puede despreciar y olvidar los talleres de perspectiva que decidieron qué uso tenía que tener el edificio de la antigua pescadería".

Por ello, Podemos Pollença ha insistido en que el espacio debería ser un lugar de encuentros intergeneracionales, aprendizaje, de jugar a juegos de mesa, con internet gratuito, donde mayores tengan la oportunidad de aprender a hacer videoconferencia con los nietos, a glosar, un espacio de exposiciones, etc.

Se necesita, ha insistido, "un espacio multifuncional donde las asociaciones puedan reunirse y que, además, contenga historia de Pollença, con un espacio que represente lo que se encontró del yacimiento arqueológico".

El portavoz de Podemos Pollença, Michael L. Muller, ha concluido que "en caso de no escuchar lo que propuso la ciudadanía en talleres de perspectiva, la ciudadanía no querrá participar más, y la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, esta legislatura, no tendrá ninguna validez ni sentido".