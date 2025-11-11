Podemos presenta una querella contra la campaña "machista, racista e islamófoba" de Vox en Baleares

La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, y la exdiputada morada en el Parlament y abogada, Cristina Gómez. - PODEMOS BALEARES

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Baleares ha presentado una querella contra una campaña "machista, racista e islamófoba" que Vox desplegó en vallas publicitarias de diversos municipios del archipiélago.

Lo han anunciado este martes en una rueda de prensa la coordinadora autonómica de la formación morada, Lucía Muñoz, y la exdiputada en el Parlament Cristina Gómez.

La querella ha sido presentada recientemente ante un juzgado de instrucción y permitirá al partido ejercer la acusación popular en la causa penal.

La jueza, ha indicado Gómez, ha ordenado a la Fiscalía que se coordine con los distintos cuerpos policiales competentes para verificar que las mismas vallas aparecieron en otros municipios y determinar el posible alcance territorial, así como las responsabilidades concretas.

Asimismo, ha solicitado que se recabe toda la información para aplicar la posterior aplicación del Test de Rabat, una herramienta creada por Naciones Unidas para determinar si unos hechos pueden constituir delito de odio.

A esta querella se le suman las cuatro denuncias que ya han presentado en Palma, Inca, Menorca e Ibiza, localidades en las que se desplegaron la campaña.

En las vallas se mostraba la imagen de una mujer completamente tapada junto a otra con aspecto occidental y vestida de forma descubierta, acompañadas del mensaje '¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro'.

Gómez, quien también es la abogada que lleva el caso en representación de Podemos, ha considerado que esta campaña no se circunscribe a la libertad de expresión sino que son "propaganda de odio" y "señalan a mujeres musulmanas como si fueran culpables de una amenaza que no existe".

Muñoz, por su parte, ha tildado la campaña como "machista, racista e islamófoba". "La derecha dice defender a las mujeres, pero sólo si son blancas, occidentales y si encajan en su modelo cultural", ha recriminado.

Desde la formación morada han responsabilizado al presidente de Vox Baleares y del Parlament, Gabriel Le Senne, y le han exigido que asuma responsabilidades. También han pedido que sea llamado a declarar por las posibles ilegalidades cometidas en el marco de esta acción al ser "el responsable primero, inmediato y único".

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno en Baleares, poco después de que aparecieran las vallas publicitarias, ya trasladó la información a la Fiscalía para que valorara la posibilidad de investigar si constituyen un delito de odio u otro tipo de infracción penal.

DENUNCIA POR INJURIAS

Gómez, por otro lado, ha anunciado que un juzgado de instrucción de Palma ha ordenado el archivo de la denuncia que un ertzaina que se acogió a la ley trans "para ejercer lo que él decía que era su derecho a cambiar" presentó contra ella cuando era diputada autonómica.

"A esta misma persona después la podíamos visualizar en internet haciendo mofa de la gente trans y LGTBIQ+. Aprovecha la ley trans y después se rie de ella y de la gente que realmente la ha estado utilizando. Se sabe que continuamente está acompañado de gente neofascista, y por decirlo me puso una denuncia el año pasado", ha recordado.