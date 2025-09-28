La Policía y asociaciones de extranjeros de Ibiza se reúnen para hablar de derechos humanos y prevención de delitos - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ibiza ha se ha reunido con asociaciones de extranjeros en la Isla para hablar de derechos humanos y de la prevención de delitos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado martes el comisario y agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de Ibiza se reunieron con un grupo de representantes de asociaciones y comunidades de residentes extranjeros afincados en Ibiza.

La idea de estos encuentros, organizados a través de la Asociación de empresarios y emprendedores extranjeros de Baleares (Ae4Baleares), es acercar la institución policial a otras nacionalidades, crear redes de contacto y rebajar los prejuicios negativos que puedan presentar algunas personas por experiencias previas con cuerpos policiales en sus lugares de origen.

Durante la primera parte, el comisario abordó la implantación de los derechos humanos en la Policía Nacional, así como los mecanismos existentes que garantizan su cumplimiento.

En la segunda, desde Participación Ciudadana se trató la cuestión de los delitos de odio y otras formas de discriminación. Además, se trataron cuestiones relacionadas con el deporte infantil, juvenil y determinadas actitudes en los campos de fútbol que se deben prevenir y evitar.

Por último, se mantuvo una entrevista informativa con agentes pertenecientes a los grupos de tramitación de documentación para extranjeros.