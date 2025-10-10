La Policía busca al propietario de una mochila con herramientas que fue robada en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional busca al propietario de una mochila de deporte con varias herramientas que fue robada el pasado mes de septiembre en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la mochila fue hallada tras detener a dos hombres por supuestamente forzar varios vehículos para robar en su interior.

Los agentes incautaron diversos objetos que habían sido previamente sustraídos, entre ellos la mochila de deporte, de la que todavía no se ha encontrado al propietario.

ROBOS EN VEHÍCULOS

Los hechos tuvieron lugar el 25 de septiembre en una zona costera cuando los agentes recibieron el aviso de que un hombre estaba tratando de forzar varios vehículos. Un testigo les alertó de que el sospechoso acababa de acceder a una vivienda de la zona y que se había marchado instantes después.

Los policía se entrevistaron con el propietario del domicilio, quien relató que se encontraba durmiendo cuando fue avisado por su vecino --el testigo que llamó a la Policía-- de que una persona había accedido al interior de su propiedad.

El morador se dirigió entonces a su garaje y encontró su vehículo con la ventanilla trasera izquierda completamente fracturada. Faltaba una mochila que estaba en el maletero y, además, había varias herramientas que no reconoció como suyas, por lo que los agentes sospechan que fueron las empleadas por el sospechoso para forzar el turismo.

Al salir del domicilio, otra persona se acercó a los policías para ratificar que un hombre había accedido a esa vivienda y que previamente había tratado de forzar a otros coches.

Mientras tanto, otra patrulla encontró por las inmediaciones de lugar de los hechos a un hombre que encajaba con las características físicas aportadas por los testigos y la víctima.

Al ver a los agentes, el sospechoso, quien portaba una mochila igual que la descrita por el perjudicado, corrió hacia una motocicleta que conducía otro hombre.

Sin embargo, los policías pudieron interceptarlos antes de que huyeran. Tras consultar las bases policiales, se percataron de que la moto había sido robada, se le había realizado un puente y se le había retirado la matrícula.

También observaron que uno de los sospechosos portaba más de una veintena de herramientas consigo, supuestamente para forzar más vehículos, y le incautaron diversos objetos que habían sido previamente sustraídos. Ambos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza.