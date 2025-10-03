La Policía evita en Ibiza que un ciudadano drogado salte de un balcón

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ibiza ha evitado este viernes que un ciudadano, de origen italiano, que se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes salte por una balcón en la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento, sobre las 09.30 horas, un agente ha acudido a un domicilio de la calle Pere Matutes Noguera para notificar a una persona un requerimiento de un juzgado. El ciudadano se encontraba en el interior del domicilio acompañado de varias personas, todas con síntomas de encontrarse bajos los efectos de sustancias estupefacientes.

Al ir a identificarse, uno de sus acompañantes ha forcejeado con la persona que se iba a identificar impidiendo que lo hiciera y agrediendo y empujando al agente actuante. Ante esta situación, y dado que varios individuos más salían de la vivienda en actitud hostil, el agente ha solicitado refuerzos y se ha refugiado en una vivienda aledaña hasta la llegada de más efectivos de la Policía Local.

Con la llegada de más efectivos, finalmente han podido acceder a la vivienda, donde el acompañante que previamente había agredido al agente, en un estado bastante alterado, se ha dirigido hacia la terraza con el objetivo de saltar.

Los agentes han podido sujetarle de una pierna y evitar que se precipitara al vacío, pudiendo reintroducirle en la vivienda y reducirle hasta la llegada de los servicios sanitarios del 061, que han procedido a sedarle para ser trasladado al Hospital Can Misses, donde permanece en observación. Dos de los policías actuantes han resultado heridos leves durante la actuación.

Cuando los servicios médicos le den el alta, será trasladado en calidad de detenido a la comisaría de la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.