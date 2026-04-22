La Policía investiga una red de "mulas financieras" que mueve dinero vinculado a hechos delictivos

Un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para desarticular una red de "mulas financieras" que supuestamente está detrás de una serie de movimientos vinculados a hechos delictivos realizados a través de cuentas bancarias de terceros.

Por el momento ya se han identificado a 18 personas supuestamente relacionadas con los hechos en Baleares, de las cuales una de ellas se encontraba en Palma y fue citada a comisaría para prestar declaración.

Los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, a cargo de unas pesquisas que permanecen abiertas, todavía no ha podido esclarecer con exactitud el rol individual que cada uno de los sospechosos juega en la trama.

No obstante, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, todo apunta a que algunas de estas "mulas financieras" habían sido previamente víctimas de una estafa y que, para recuperar el dinero, les habían ofrecido formar parte de la red.

Los agentes, a lo largo de la investigación, iniciada hace unas semanas, también han detectado numerosas transferencias de fondos al extranjero. Buena parte del dinero acababa en plataformas de intercambio de criptomonedas.

Realizado tareas de trazabilidad de criptoactivos, los policías han identificado una cuenta radicada en Portugal en la que se recibían importantes cantidades de dinero procedente de esta operativa y de otros posibles hechos delictivos.

Las pesquisas continúan abiertas con el objetivo de determinar la totalidad de los responsables y el alcance económico de los hechos.