La Policía Local de Calvià inmoviliza dos taxis pirata gestionados a través de una aplicación asiática. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha interceptado e inmovilizado dos vehículos que operaban como taxis pirata sin ningún tipo de autorización administrativa y que estaban gestionados a través de una aplicación asiática.

El Ayuntamiento de la localidad ha informado en nota de prensa que la investigación se inició tras detectar que diversos servicios de transporte de viajeros estaban siendo contratados mediante una aplicación móvil de origen asiático.

A raíz de estas informaciones, los agentes desplegaron dispositivos de vigilancia específica para localizar a los infractores.

Durante el control realizado este domingo, los agentes de la Unidad de Tráfico localizaron dos vehículos con clientes vinculados a la plataforma.

Las indagaciones policiales permitieron verificar tanto los recorridos como las tarifas aplicadas. Según la información obtenida, los infractores organizaban excursiones programadas por toda la geografía de la isla con precios que oscilaban entre los 30 y 35 euros por hora.

SANCIONES Y MARCO LEGAL

Los dos vehículos implicados han sido inmovilizados de inmediato. La Policía Local ha formulado las correspondientes denuncias basadas en la Ley de Transportes Terrestres de Baleares. Estos expedientes sancionadores serán remitidos a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad para su tramitación.

Desde el Consistorio han recordado que la prestación de servicios de transporte de viajeros sin la preceptiva licencia es una infracción muy grave, cuyas sanciones económicas pueden oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros.