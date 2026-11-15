El policía local herido tras un tiroteo en Palma evoluciona favorablemente

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma en moto. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agente de la Policía Local de Palma herido por arma de fuego este sábado en una intervención policial en el barrio de Corea, evoluciona favorablemente tras permanecer ingresado en el Hospital de Son Espases.

Así lo han confirmado fuentes policiales y del Ayuntamiento de Palma a Europa Press, después de que el policía haya pasado la noche hospitalizado y de ser intervenido por las heridas sufridas en un pierna durante el incidente.

El incidente se habría producido sobre las 20.00 horas, en la confluencia de las calles de l'Infant Pagà con Felip II, cuando una patrulla actuaba en la zona porque se había hecho una barbacoa en la vía pública.

Esto habría derivado en una discusión entre las patrullas y las personas que participaban en la parrillada, por lo que los policías intentaron detener a un hombre por un posible delito de desobediencia. Fue en ese momento en el que se oyó la detonación de la pistola reglamentaria del policía, aunque se desconoce si estas personas se la llegaron a arrebatar o si se disparó dentro de la funda.

El policía terminó con dos disparos en el muslo derecho y tras la primera atención de los servicios sanitarios desplazados en una ambulancia del SAMU 061, se le trasladó al centro hospitalario para curarle.

Por estos motivos, se detuvo a un varón de 53 años y se desplegó un dispositivo policial durante la noche. El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos al completo.