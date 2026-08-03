La Policía Local interviene en un accidente sin heridos en el Polígono de Son Castelló

Coche siniestrado tras dar varias vueltas de tonel en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente de tráfico en la rotonda de entrada al polígono de Son Castelló, en la confluencia con el camino viejo de Bunyola, en el que un coche ha dado varias vueltas de tonel --sobre su propio eje largo-- sin causar ningún herido, pero sí considerables daños materiales.

El siniestro se produjo el pasado sábado 1 de agosto a las 18.15 horas, cuando un coche, conducido por un hombre suizo de 23 años, circulaba por el interior de la rotonda. Al intentar tomar la salida hacia el camino viejo de Bunyola de forma rápida, el conductor cambió de carril sin respetar la prioridad de un segundo turismo que circulaba ya por el carril exterior, según han indicado en nota de prensa.

La conductora de este segundo coche, de nacionalidad española y de 32 años, explicó a los agentes que se vio adelantada y golpeada por la izquierda de forma repentina.

Al percatarse de su maniobra, el joven suizo trató de esquivar el turismo girando hacia la izquierda, pero golpeó el bordillo de la isleta contigua, lo que provocó la pérdida de control de su coche, que dios varias vueltas de tonel antes de detenerse.

Los dos conductores, que viajaban solos, resultaron ilesos pese a la violencia del accidente. La Policía Local realizó pruebas de alcoholemia a los dos con un resultado de 0,0 mg/l en ambos casos.

Finalmente, el infractor reconoció voluntariamente su error a la hora de invadir el carril y asumió la responsabilidad del accidente.