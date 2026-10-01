La Policía Local de Llucmajor incauta durante el verano más de 1.700 productos destinados a la venta ambulante

Algunos de los productos retirados de la venta ambulante en Llucmajor. - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Llucmajor ha intervenido más de 1.700 productos destinados a la venta ambulante ilegal durante las actuaciones de vigilancia y control realizadas durante el verano, principalmente en s'Arenal y Cala Pi.

Los agentes han retirado diverso material y productos destinados a su comercialización sin autorización, después de levantar las correspondientes actas y desarrollar las actuaciones administrativas previstas en la normativa.

El Ayuntamiento de Llucmajor ha señalado este jueves en un comunicado que, en concreto, se han incautado 1.251 gafas de sol, 133 portavasos, 80 litros de sangría, 30 botellas de bebidas alcohólicas, 20 pareos, 269 gorras, seis sombrillas y cuatro sillas de plástico.

Entre el material retirado había productos perecederos cuya comercialización ilegal puede suponer un riesgo para la seguridad alimentaria. Una vez que se han realizado las comprobaciones y actuaciones correspondientes, la totalidad de los productos perecederos confiscados se ha destruido.

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha señalado que el objetivo de las actuaciones policiales es "garantizar el cumplimiento de la normativa municipal, proteger a los consumidores y preservar las condiciones de seguridad, salubridad e higiene en la comercialización de productos".

Lascolas ha añadido que estos controles también permiten "evitar situaciones de competencia desleal respecto a los comercios y actividades que trabajan de manera legal y cuentan con las correspondientes autorizaciones".

Por su parte, el regidor de Policía, Jaume Garau, ha recordado que la venta ambulante requiere de una autorización municipal y del cumplimiento de las condiciones establecidas para cada tipo de producto y actividad.

En este sentido, Garau ha afirmado que "el incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a la intervención de los productos y a la tramitación de los correspondientes expedientes administrativos".

El jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, ha explicado que estas actuaciones forman parte de las labores de prevención, vigilancia y control del cuerpo, que se han reforzado durante el verano "en aquellos puntos donde se detecta una mayor actividad comercial no autorizada".

La Policía Local mantendrá estas actuaciones para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la normativa vigente.