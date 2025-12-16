Policía Local de Palma abre 13 diligencias penales por conducción bajo los efectos del alcohol este pasado fin de semana

Accidente de tráfico del pasado fin de semana en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto 13 diligencias penales por conducción bajo los efectos del alcohol el pasado fin de semana, en el marco de los controles preventivos que realiza este cuerpo policial y que se mantendrán e intensificarán durante las fiestas de Navidad con el principal objetivo de garantizar la seguridad vial.

En nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que ha intervenido en un total de 23 accidentes de tráfico durante el pasado fin de semana, en el marco de los dispositivos permanentes de control y vigilancia que el cuerpo mantiene de manera continua en la ciudad.

Dentro de estas actuaciones, se realizaron 16 controles de alcoholemia, de los cuales 11 estuvieron vinculados a accidentes de tráfico, lo que derivó en la apertura de 13 diligencias penales contra conductores por delitos contra la seguridad vial.

En concreto, varios conductores superaron la tasa penal de 0,60 mg/l. Entre los casos más destacados figura un conductor de 51 años con una tasa de 0,85 mg/l en la avenida Argentina y otro de 38 que dio 0,73 mg/l tras sufrir un accidente en la calle Alexander Fleming.

En este sentido, la Policía Local ha recodado que el consumo de alcohol y drogas sigue siendo una de las principales causas de los accidentes de tráfico más graves, y ha apelado a la responsabilidad de todos los conductores para extremar las precauciones al volante.

La Policía Local mantendrá e intensificará los controles preventivos en toda la ciudad, especialmente durante el periodo de Navidad, con el objetivo de garantizar la seguridad vial.