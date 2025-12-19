La Policía Local de Palma auxilia a un hombre desorientado en el mar en la zona del Portixol

Agente de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma. Recurso. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma intervinieron recientemente en el auxilio de un hombre desorientado en el mar, que se encontraba subido a una roca a unos 30 metros de la costa, en la zona del Portitxol, gracias a la colaboración ciudadana de un bañista que ayudó a convencer a éste para regresar a la orilla, donde fue atendido por el 061, sin precisar traslado hospitalario.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de diciembre, sobre las 12.10 horas, cuando la Sala del 092 recibió el aviso de un ciudadano alertando sobre la presencia de un hombre dentro del agua que, al parecer, no sabía cómo salir. De inmediato, se comisionaron al lugar varias dotaciones de la Unidad de Intervención Inmediata (UII).

A su llegada a la zona, los agentes observaron a un hombre situado sobre una roca, aproximadamente a 30 metros de la orilla, que mostraba signos evidentes de desorientación. Pese a los requerimientos de los agentes, la persona no respondía.

Fue determinante la colaboración de un bañista que se ofreció voluntariamente a acercarse al varón para mediar. Tras una breve interacción, el ciudadano y los agentes lograron convencer al afectado para que abandonara la roca.

Una vez en tierra firme, el hombre fue atendido por personal sanitario del 061, que determinó que se encontraba en buen estado de salud y no precisaba traslado hospitalario.

La Policía Local de Palma ha querido finalmente agradecer la colaboración de este ciudadano, cuya ayuda fue fundamental en la resolución del incidente, ha precisado.