La Policía Local de Palma celebra su Diada y entrega sus reconocimientos

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con dos agentes de la Policía Local de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha celebrado este viernes su Diada en un acto celebrado en la plaza Major en el que ha entregado sus reconocimientos a varios agentes.

La celebración ha reunido a representantes de instituciones civiles y militares y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como varios regidores de la corporación.

El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Llorenç Bauzá, y el jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró, han abierto la ceremonia con sus respectivas intervenciones.

Después ha sido el turno de la entrega de distintos reconocimientos, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Los agentes jubilados este año han recibido un diploma, aquellos que cumplen tres décadas de servicio han recibido una medalla al mérito policial con distintivo blanco y aquellos que han realizado actuaciones en defensa y protección con "valentía y sacrificio", un distintivo azul.

También se ha hecho entrega de la cruz al mérito policial con distintivo blanco a miembros de otros cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones y organismos por su colaboración en la mejora de la seguridad ciudadana, entre ellos funcionarios de distintos departamentos municipales.

Por otra parte, se ha reconocido a entidades o colectivos que, con su ejemplo, hacen de Palma "un lugar más respetuoso y acogedor para todos". Ha sido el caso de Radouane Azzouzi, quien hizo un "hallazgo de especial relevancia" demostrando "una actitud ejemplar de civismo y colaboración ciudadana".

"RECONOCER EL ESFUERZO Y LA PROFESIONALIDAD"

El alcalde ha sido el encargado de clausurar el acto con una intervención en la que ha considerado que la Diada de la Policía Local "es un día para dar las gracias y reconocer el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso de todas las personas que integran este cuerpo".

En este sentido, ha destacado el papel fundamental que desempeña la Policía Local al servicio de la ciudadanía y ha subrayado que, para dar respuesta a las necesidades de Palma, es imprescindible contar con profesionales comprometidos y con una institución que los respalde, les proporcione los medios necesarios y apueste por su formación permanente.

Martínez también ha incidido en la importancia de ofrecer una respuesta policial adaptada a la diversidad de situaciones que se producen en una ciudad como Palma con el objetivo de avanzar hacia un municipio más seguro, con una mejor convivencia y una mayor calidad de vida para sus habitantes.

También ha expresado su agradecimiento a los mandos, agentes y profesionales que integran la Policía Local, a sus familiares y a los policías que prestaron servicios en etapas anteriores.

"Hoy reconocemos el compromiso de todas las personas que, generación tras generación, han hecho posible que la Policía Local sea una institución fundamental para nuestra ciudad. Quiero expresarles mi agradecimiento y reiterar la importancia que tiene para Palma contar con profesionales que ejercen su responsabilidad con dedicación, preparación y vocación de servicio", ha concluido.