La Policía Local de Palma interviene una escopeta de balines en un control de tráfico y seguridad ciudadana. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido una escopeta de balines y drogas en un control de tráfico y seguridad en la calle Felip II.

Según ha indicado el cuerpo en un comunicado, la intervención se produjo en el marco de dispositivo de seguridad ciudadana y control vial en diferentes puntos de Camp Redó que se llevó a cabo este miércoles por la tarde.

El operativo se saldó con la interposición de numerosas actas y denuncias administrativas por infracciones a las ordenanzas municipales y a la normativa de tráfico.

El primer control se estableció en la calle Felip II, donde los efectivos policiales inspeccionaron un total de 19 vehículos. En el ámbito de la seguridad ciudadana, se levantaron tres actas por tenencia de drogas y dos actas adicionales por ocupación irregular de la vía pública. En este punto destacó la intervención de una escopeta de balines localizada durante la inspección.

SEGUNDO CONTROL

Los agentes desplegaron un segundo control en la confluencia de la calle Alfons Savi con la calle General Riera, y en el cual se tramitaron cuatro denuncias por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, una sanción a un conductor por no haber canjeado su permiso extranjero de forma legal, y una última denuncia por circular sin dispositivos de alumbrado reglamentarios.

La Policía Local ha recordado que mantendrá estos controles preventivos de carácter dinámico para velar por la convivencia vecinal, garantizar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.