La Policía Local de Palma investiga a un hombre por exhibir un permiso de conducir falso de Pakistán - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un hombre, de nacionalidad pakistaní y de 34 años de edad, como presunto autor de un delito de falsificación de documento oficial, por exhibir un permiso de conducir falso de Pakistán.

En nota de prensa, Policía Local ha informado que la investigación se originó el 12 de junio de 2025, sobre las 18.15 horas, cuando dos policías adscritos a la Unidad Motorizada (UMOT), denunciaron una furgoneta por estacionamiento indebido en la calle Miquel Dolç.

El propietario del vehículo se presentó en el lugar y, al serle requerida la documentación, mostró un permiso de conducir de Pakistán. Los agentes, al observar el documento, sospecharon de su autenticidad debido a su falta de nitidez y a la ausencia de medidas de seguridad. Adicionalmente, al consultar los datos del individuo en los registros informáticos de la DGT, se constató la existencia de una anotación por presunto fraude.

Ante las sospechas, el documento exhibido fue intervenido para su verificación. La Sala de Atestados encargó a técnicos de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) que llevaran a cabo una inspección técnica para determinar su validez.

Mediante el cotejo de dicho carnet con otros auténticos de la República Islámica de Pakistán y tras el estudio detallado de la nula existencia de elementos de seguridad que evitan su falsificación, la UVAC concluyó que el documento era falso.

Tras el resultado de la investigación, el pasado 2 de agosto, el titular del vehículo fue citado en sede policial para declarar en calidad de investigado no detenido como presunto autor de un delito de falsificación de documento oficial al simular en todo o parte un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad. También fue informado de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.