La Policía Local de Palma investiga la irrupción de dos hermanos en una vivienda para beber

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra dos hermanos menores de edad, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, por colarse en una vivienda contigua a la suya para beber.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de diciembre, sobre las 20.40 horas, en la barriada de Camp d'en Serralta.

La intervención se inició cuando los inquilinos de la vivienda, ausentes por motivos laborales, acudieron al inmueble alertados por el propietario ante una posible okupación.

Al no poder acceder por tener la cerradura bloqueada, observaron desde la vía pública a dos jóvenes saltando desde el balcón de su piso al de la vivienda contigua.

Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) accedió al domicilio forzado y, aunque no halló a nadie, encontró indicios de una ocupación reciente como restos de comida, una botella de ron y otros enseres.

"¿DÓNDE ESTÁ LA BOTELLA?"

Acto seguido, los agentes se dirigieron al piso contiguo, donde, con la autorización del propietario, localizaron a los dos menores, que coincidían con la descripción.

Como indicio relevante, los agentes han indicado que el padre de los menores, que estaba presente, preguntó "¿dónde está la botella de ron?2, vinculándolos indirectamente con los objetos hallados en el piso forzado.

Por estos hechos, se informó a los implicados de que se remitiría un informe a la Fiscalía de Menores. Los perjudicados fueron informados del procedimiento para interponer la correspondiente denuncia.