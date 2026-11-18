La Policía Local de Palma investiga a un menor de edad por circular sin carné con el coche de su padre. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias judiciales contra un menor que fue pillado circulando sin carné con el coche de su padre.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, la intervención fue llevada a cabo el pasado 17 de noviembre, sobre las 22.05 horas, por una dotación del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) en la confluencia de la calle Brotad con la calle Perú.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos policiales patrullaban por la zona y observaron un turismo que circulaba a una velocidad elevada por la calle Brotad.

Los agentes iniciaron el seguimiento del vehículo para darle el alto. La patrulla interceptó el vehículo en la avenida Mèxic, aprovechando que el conductor se había detenido en un semáforo en rojo.

Al instar al joven a salir del habitáculo y solicitarle la documentación preceptiva, este reconoció que era menor de edad y que no tenía carné.

Además, admitió de forma espontánea que el coche pertenecía a su padre y que había cogido las llaves a escondidas sin su autorización ni conocimiento.

Las comprobaciones a través de las bases de datos de la DGT (Dirección General de Tráfico) ratificaron que el joven carecía de cualquier título habilitante y que la titularidad del turismo correspondía a su progenitor.

Los policías contactaron por teléfono con el padre, que acudió enseguida y confirmó que desconocía que su hijo hubiera cogido el coche. Se hizo cargo tanto del menor como del turismo. La Sala de Atestados tramitó las diligencias judiciales correspondientes, las cuales fueron remitidas a la Fiscalía de Menores.