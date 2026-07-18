La Policía Local de Palma localiza un coche y dos ruedas robadas en el parking de Son Llàtzer

Agentes de la Policía Local de Palma junto al coche robado. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha recuperado un coche y dos neumáticos robados, que estaban abandonados en el aparcamiento junto al Hospital de Son Llàtzer.

La actuación se inició gracias al aviso de un vigilante de seguridad del centro sanitario, al observar un vehículo que presentaba signos evidentes de haber sido forzado, según ha informado la Policía Local de Palma en un comunicado.

Al llegar, los agentes localizaron un turismo de matriculación relativamente reciente que estaba elevado sobre un gato mecánico y al que le faltaba una de las ruedas.

Al introducir los datos en la aplicación informática policial, los efectivos confirmaron que sobre el vehículo constaba una nota de sustracción interpuesta desde el pasado 4 de julio.

Los agentes lograron contactar telefónicamente con el denunciante para informarle del hallazgo y el propietario se personó en el lugar media hora más tarde y se hizo cargo de su vehículo.

Mientras los agentes esperaban la llegada del titular, inspeccionaron el coche sustraído y se percataron de que había dos ruedas de automóvil escondidas en los bajos. Los policías sacaron los neumáticos para comprobar si eran los que le faltaban al vehículo robado pero verificaron que no se correspondían con el mismo modelo.

Ante este hallazgo, la patrulla contactó de nuevo con el personal de seguridad del hospital y, gracias a estas pesquisas cruzadas, descubrieron que aquella misma madrugada habían sustraído dos ruedas a otro turismo propiedad de una enfermera, que trabajaba en el turno de noche del hospital.

Tras confirmar que la sanitaria había interpuesto la denuncia correspondiente por el robo, los agentes contactaron con ella para informarle de la recuperación del material. La mujer acudió al aparcamiento donde estaban los agentes, le entregaron los neumáticos y levantaron la pertinente acta de entrega de objetos recuperados.