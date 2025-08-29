Policía Local de Palma prevé afectaciones al tráfico por varios actos en Son Sardina y Santa Pagesa

Archivo - Una agente de la Policía Local de Palma realiza tareas de control en el Paseo Marítimo de Palma. - POLICÍA LOCAL - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha previsto diversas afectaciones al tráfico durante este fin de semana en los barrios de Son Sardina y Santa Pagesa, con motivo de la celebración de diferentes actos.

Debido al pasacalle y recorrido en bicicleta programado en Son Sardina, se cerrará al tráfico la calle Passatemps, a la altura del número 86, entre las 19.00 y las 20.30 horas.

Durante ese mismo intervalo, la Línea 12 de la EMT modificará su recorrido, finalizando trayecto en la parada 378 (Son Sardina - sa Creu).

Como consecuencia de este desvío, quedarán anuladas temporalmente las paradas 372 Passatemps - Can Banya; 373 y 377 Passatemps - Ca ses Marietes; 374 y 376 Son Sardina; 788 y 791 Camp d'esports; 742 y 792 Passatemps - Son Ripoll; 775 y 776 Passatemps - Can Vic; y 790 Sa Garriga. Una vez finalizado el evento, se restablecerá el servicio habitual.

Por otro lado, el domingo tendrá lugar el tradicional correfoc de Santa Pagesa, por lo que la calle Ausiàs March permanecerá cerrada al tráfico entre las plazas Abu Yahya y Santa Pagesa, desde las 19.00 hasta las 22.00 horas.

Además, durante el desarrollo del correfoc, se cerrará el acceso al aparcamiento de Santa Pagesa.