La Policía Local realiza un dispositivo especial de tráfico y vigilancia en 140 centros educativos de Palma

Policía Local dirige el tráfico en un dispositivo especial con motivo del inicio del curso escolar - CORT

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha puesto en marcha este jueves un dispositivo especial de seguridad y tráfico que estará activo durante todo el curso académico, que contempla la cobertura de 140 puntos de control en los alrededores de centros educativos de la ciudad, en los que participan 165 agentes para garantizar la seguridad vial y el buen funcionamiento de los accesos.

Según ha informado el Consistorio, tanto la Sección de Radar, como las patrullas de las distintas unidades de la Policía Local, podrán realizar labores de vigilancia y controles en los alrededores de los centros educativos durante los horarios de entrada y salida. El dispositivo contempla la coordinación con la Policía Nacional para reforzar la seguridad y garantizar una actuación coordinada de ambos cuerpos policiales.

Asimismo, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la EMT refuerza algunas líneas con nuevos horarios para días laborables que entrarán en vigor también a partir de este jueves.

La nueva planificación adapta el servicio a las necesidades de movilidad y contempla la recuperación de frecuencias en varias líneas, así como de los refuerzos y expediciones especiales vinculadas a los horarios de entrada y salida de los centros educativos.

En concreto, se reactivan los refuerzos parciales habituales en las líneas L3 y L7 durante las horas punta de entrada y salida de los centros escolares. Fuera de estos horarios, ambas líneas mantendrán una frecuencia de diez minutos. También se recuperan las expediciones especiales para facilitar el acceso a los centros educativos en la L10 y la L12, con servicio al IES Son Pacs, entre otros centros.

Asimismo, se reactivan los refuerzos de la L14 y la L19 mejora su frecuencia ya que, desde el pasado 7 de septiembre, circula cada 20 minutos, coincidiendo con el inicio del curso universitario.

La nueva programación también incorpora mejoras de frecuencia en diferentes líneas de la red. Las líneas 5 y 8 pasarán a circular cada nueve minutos, mientras que la 10 tendrá una frecuencia de 13 minutos. Asimismo, las líneas 20, 29, 39 y 40 pasarán a circular cada 20 minutos.

En el caso de las líneas 39 y 40, sus servicios se combinarán para ofrecer una frecuencia conjunta de diez minutos entre el Palacio de Congresos y Jacint Verdaguer.

Por su parte, las líneas 12 y 24 circularán cada 24 minutos. La combinación de ambas permitirá disponer de un servicio cada 12 minutos entre carretera de Valldemossa y Nou Llevant. Los nuevos horarios incluyen también adaptaciones en algunas líneas como la A1, A2, 25 y la 4. El resto de las líneas mantendrán las frecuencias actuales, aunque podrán producirse pequeñas variaciones en determinadas salidas.