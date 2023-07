Un policía local reconoce que declaró ante Subirán porque "un compañero estaba en una situación comprometida"

PALMA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local ha reconocido que declaró en Fiscalía ante el ahora exfiscal Miguel Ángel Subirán porque "un compañero de patrulla estaba en una situación comprometida".

"Me llamó mi compañero y me dijo que tenía que ir a Fiscalía. No le pregunté por qué. Yo redacté la declaración, fui, la presenté y poco más", ha respondido el testigo a las preguntas del fiscal Tomás Herranz, durante una nueva sesión del juicio contra los investigadores del caso Cursach --el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro policías del Grupo de Blanqueo de Capitales--.

Tras su declaración en Fiscalía, el declarante ha negado rotundamente que hablara sobre el contenido de la misma con algún periodista. Además, ha dicho no recordar una declaración judicial prestada en el Juzgado. Al respecto, el fiscal ha señalado que dicha declaración se usó para impedir la salida de prisión de otro policía.

"Lo lamento, estoy repasando mi memoria y no consigo recordarlo. No digo que no sea, pero ahora mismo no tengo registro de memoria de eso", ha manifestado el agente.