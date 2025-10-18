La Policía Local vuelve a incautar gran cantidad de material a los vendedores ambulantes del Parc de la Mar

Operativo policial contra la venta ambulante ilegal en el Parc de la Mar. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo su segundo operativo contra la venta ambulante ilegal en lo que va de semana, que se ha vuelto a saldar con gran cantidad de material incautado.

Esta segunda actuación policial tuvo lugar entre las 11.30 y las 13.30 horas del viernes y contó con la participación de 20 agentes de diferentes unidades, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Durante la intervención se requisaron productos que llenaron cinco contenedores, además de un vehículo almacén cargado con artículos de presuntas marcas falsificadas, lo que podría constituir un delito contra la propiedad industrial.

La Policía Local ya desarrolló un día antes, el pasado jueves, un operativo en el Parc de la Mar y Dalt Murada en el que también se intervinieron efectos que llenaron cinco contenedores.

Así, en una semana el cuerpo municipal ha requisado productos equivalentes a diez contenedores.

El Ayuntamiento de Palma ha reivindicado su compromiso con la defensa del comercio, la protección de los derechos de los consumidores y la lucha contra la venta ambulante ilegal.