Incautan gran cantidad de material en un nuevo operativo contra la venta ambulante en Palma

Agentes de la Policía Local de Palma incautan material a los vendedores ambulantes de Dalt Murada y el Parc de la Mar. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha incautado gran cantidad de material en un nuevo operativo contra la venta ambulante ilegal desarrollado este jueves en el Parc de la Mar y Dalt Murada.

En el operativo, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, han participado 25 agentes de diferentes unidades del cuerpo municipal.

Ha comenzado a las 11.00 horas y se ha dado por finalizado una hora después, tiempo durante el cual se han incautado una cantidad de material que ha ocupado hasta cinco contenedores de grandes dimensiones.

Estas intervenciones, ha indicado Cort, forman parte del compromiso del equipo de gobierno municipal para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa, así como proteger los derechos de los comercios y de la ciudadanía.

La ordenanza para el fomento de la convivencia cívica, en vigor desde mayo, prohíbe la venta ambulante de alimentos, bebidas y otros productos. Tampoco permite colaborar con estos vendedores o adquirirles productos y contempla sanciones para quienes infrinja la normativa.