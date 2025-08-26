La Policía Nacional detiene a más de 450 personas en Palma este verano en el marco de la Operación Verano

El jefe superior de la Policia Nacional en Palma, José Luis Santafé, junto a los policías alemán y neerlandés que han trabajado este verano en Ciutat y la cónsul neerlandesa en Baleares, Ingrid van de Reijt - EUROPA PRESS

La Policía Nacional ha detenido a más de 450 personas en Palma dentro del dispositivo especial de la Operación Verano, de las que cerca de 190 corresponden solo a Playa de Palma, donde en su mayoría fueron arrestadas 'in fraganti' por robos y hurtos, lo que permitió recuperar numerosos objetos sustraídos a turistas.

Según ha detallado este martes en rueda de prensa el jefe de prensa del cuerpo, Alejandro Becerra, "la mayoría de delitos registrados han sido hurtos en playas, hoteles y establecimientos", cometidos tanto por descuideros como por grupos organizados.

También destacan robos con fuerza, robos con violencia y tráfico de drogas, con intervenciones que también han permitido desarticular "más de 15 grupos criminales".

En el mismo acto, la Policía Nacional ha despedido a los agentes de Alemania y Países Bajos que han patrullado este verano en Playa de Palma dentro del proyecto de comisarías europeas, destacando la labor preventiva y de apoyo que han realizado con turistas de sus países.