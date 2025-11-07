La Policía Nacional detiene a una mujer por haber robado joyas del edificio en el que trabajaba

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Manacor ha detenido a una mujer por haber supuestamente sustraído multitud de joyas y objetos de gran valor mientras trabajaba como limpiadora en un domicilio de la localidad.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, el pasado mes de agosto los agentes del Grupo de Judicial de la Comisaría de Manacor iniciaron una investigación para resolver varios robos cometidos en un domicilio de Porto Cristo.

La denunciante informó que faltaba una gran cantidad de joyas y objetos de gran valor del interior de un joyero. Añadió que el joyero no presentaba marcas de forzamiento y que en su vivienda, aparte de ella, su marido y su hija, solo dos trabajadoras de limpieza tenían la llave desde hacia varios años.

Los agentes dirigieron las sospechas a las empleadas que tenían acceso al joyero. Posteriormente comprobaron como una de las empleadas era la presunta autora de los robos y había vendido las joyas a terceros por lo que había obtenido unos ingresos de más de 11.000 euros.

Los agentes, una vez realizadas las gestiones, procedieron a su detención como presunta autora de los hurtos. Igualmente, han podido localizar gran parte de las joyas siendo entregadas a la propietaria. La investigación sigue abierta con el fin de encontrar el resto de las joyas sustraídas.