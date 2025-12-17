La Policía Nacional entrega a la Fundación Hadas Kids 9.000 euros recaudados en la Ruta 091. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha entregado este miércoles a la Fundación Hadas Kids un cheque por valor de 9.000 euros recaudados en la último edición de la carrera Ruta 091.

El acto ha sido presidido por el jefe superior, José Luis Santafé, y el comisario provincial, Jorge Matías.

Asimismo, se ha presentado la próxima edición de la Ruta 091 que se celebrará el próximo 12 de abril de 2026.

En el acto se ha agradecido la participación a patrocinadores, colaboradores, medios y voluntarios que hacen la carrera sea año tras año un éxito en lo social y lo deportivo.