Un policía nacional fuera de servicio auxilia a dos personas que acababan de sufrir un accidente en Maó

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio ha auxiliado a dos personas que acababan de sufrir un accidente de tráfico en Maó.

Fue durante el pasado fin de semana cuando el policía circulaba a la altura del kilómetro 62 de la carretera de Binidalí con su propio vehículo cuando observó a otro completamente volcado en la cuneta.

El agente, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se detuvo y se introdujo entre los arbustos hasta llegar a la zona en la que se encontraba el turismo siniestrado.

En el exterior había una joven y en el interior un hombre, que estaba atrapado y que pudo salir del coche con la ayuda del agente, quien a su vez alertó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Mientras llegaban, el policía entregó a los dos ocupantes del vehículo chalecos reflectantes para mejorar su visibilidad y seguridad de estos y les tranquilizó debido al estado de nerviosismo en el que se encontraban.