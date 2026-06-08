La Policía Nacional investiga a una mujer por abordar a una niña a la salida del colegio en Menorca

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este lunes que está investigando a una mujer que abordó a una niña a la salida de un colegio en Maó (Menorca).

En este sentido, el Cuerpo ha confirmado que el pasado domingo unos padres acudieron a la comisaría de Maó para interponer una denuncia en la que informaban que una mujer se había acercado a su hija a la salida del colegio.

Ante la viralización en las redes sociales de una imagen de la mujer y de un texto indicando que se había intentado llevar a la niña ofreciéndole dinero y regalos, la Policía ha hecho un llamamiento a la tranquilidad puesto que, según han informado, no se ha demostrado por el momento que la intención de la mujer fuera llevarse a la niña. "Ha sido un hecho puntual y no tenemos constancia de que se haya producido en otros colegios", han indicado.