La Policía Nacional y Local incautan en Palma material de venta ambulante equivalente a cinco contenedores

Un operativo con 50 policías interviene material de venta ambulante equivalente a cinco contenedores en Platja de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Local de Palma han desarrollado durante la madrugada de este viernes un operativo conjunto contra la venta ambulante en Playa de Palma, en el que han intervenido un volumen de mercancía equivalente al contenido de cinco contenedores.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, en el dispositivo participaron 56 agentes de ambos cuerpos y se controló la actividad de 41 vendedores ambulantes.

Como resultado de la actuación, se instruyeron diligencias penales contra ocho personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. Además, levantaron 12 actas por venta ambulante no autorizada y una por tenencia de sustancias estupefacientes y se tramitaron seis citaciones en materia de extranjería.

En el operativo participaron 30 efectivos de la Policía Local de Palma, pertenecientes al Grupo de Actuación Preventiva (GAP), al Servicio Turístico (Setur) y agentes en prácticas, así como 26 agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y los Grupos Operativos de Respuesta (GOR).