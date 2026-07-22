La Policía de Palma formula 54 denuncias en 290 vehículos inspeccionados durante una campaña de la DGT

Archivo - Control de la Policía Local de Palma en el marco de una campaña de la DGT - CORT - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha formulado 54 denuncias en los 291 vehículos que ha inspeccionado entre los días 13 y 19 de julio en el marco de una campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los controles se realizaron en nueve puntos diferentes de la ciudad. Durante esta semana de intensificación de la vigilancia, los agentes instruyeron un atestado por la vía penal contra un conductor que superó el umbral de la tasa de alcohol permitida y se sancionó de forma administrativa a otro conductor por dar positivo en la prueba de detección de sustancias estupefacientes mientras iba al volante.

A pesar de que el foco principal de la campaña era el consumo de alcohol y drogas, al revisar la documentación y las condiciones de seguridad de los vehículos detenidos, los policías generaron un balance total de 54 denuncias por diversas infracciones.

La infracción más recurrente fue la circulación con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, con un total de 31 sanciones. Además, se formularon siete denuncias por cuestiones relacionadas con permisos o licencias de conducción irregulares y se retiró un vehículo por circular sin el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

En cuanto a las medidas de seguridad pasiva y convivencia, se extendieron dos denuncias por no hacer uso de los sistemas de retención infantil homologados, dos por circular sin el cinturón de seguridad por parte de pasajeros y una por utilizar el teléfono móvil al volante.

También se sancionó a dos usuarios de Vehículos de Movilidad Personal y al conductor de un ciclomotor por no llevar el casco de protección, así como a un conductor por circular con un tubo de escape sin silenciador.

De forma paralela al tráfico, se levantó un acta por tenencia de drogas en base a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las denuncias restantes hasta alcanzar el total se tramitaron por otros motivos de tráfico. Estas campañas tienen como objetivo principal concienciar a la ciudadanía de la importancia de separar de forma definitiva el consumo de estas sustancias de la conducción.