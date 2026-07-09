La Policía de Sant Antoni gestiona más de 2.200 incidencias en el primer mes del Plan de Seguridad

Policía Local de Sant Antoni - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

EIVISSA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni ha gestionado más de 2.200 incidencias en el primer mes de su Plan Operativo de Seguridad para la temporada estival 2026, un dispositivo que entró en vigor el pasado 2 de junio con el objetivo de adaptar el servicio policial al incremento de población.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el nuevo modelo operativo, diseñado por la Jefatura de la Policía Local, no supone únicamente un refuerzo de efectivos, sino una reorganización integral de los recursos para incrementar la presencia preventiva, mejorar la capacidad de respuesta y ofrecer un servicio más cercano y eficiente tanto a residentes como a visitantes.

Durante este primer mes se han desplegado los nuevos equipos de refuerzo operativo en las principales zonas de ocio; se ha consolidado la Unidad Territorial de Playas; se han reforzado los agentes de Intrusismo y Convivencia con ocho efectivos y se continúa desarrollando el resto de medidas contempladas, como la ampliación del sistema municipal de videovigilancia, la potenciación de la Unidad de Drones y la planificación de nuevos dispositivos especializados.

La regidora de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha explicado que el principal objetivo del Plan Operativo es reforzar la presencia policial "allí donde más se necesita".

En total, la Policía Local ha gestionado 2.266 incidencias relacionadas con servicios y requerimientos ciudadanos o intervenciones propias de los agentes; ha realizado 1.343 controles preventivos de vehículos, ha practicado 539 identificaciones y cacheos preventivos y seis intervenciones en incendios.

Asimismo, se han formulado 35 denuncias por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana; se han instruido 15 diligencias por delitos contra la salud pública; siete por violencia de género en el ámbito familiar; cinco por atentado contra agentes de la autoridad y cuatro por amenazas y lesiones.

En materia de convivencia, han destacado 29 denuncias por venta ambulante; nueve relacionadas con publicidad dinámica y reparto de tickets y seis por incumplimiento de horarios y otras cinco por ruidos en viviendas particulares.

Específicamente, la Unidad Territorial de Playas, durante junio, ha desarrollado 614 actuaciones policiales, entre ellas, 269 identificaciones de personas y 162 controles de vehículos.

El cuerpo policial también ha detectado un total de 145 incidencias relacionadas con asentamientos y vehículos susceptibles de ser utilizados para acampar o pernoctar de forma irregular. Como resultado de estas actuaciones, se han interpuesto 26 denuncias a caravanas.