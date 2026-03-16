Policías tutores de Menorca se forman para prevenir la violencia en el fútbol base

Jornada formativa de policías locales en Menorca para prevenir la violencia en el fútbol. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

MENORCA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los policías tutores de Menorca han recibido este lunes una jornada formativa sobre prevención de la violencia en el fútbol base gracias al protocolo de colaboración para la prevención, detección y actuación precoz, firmado el pasado mes de abril entre el Govern y la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) en esta materia.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha abierto la jornada, en la que han participado el delegado menorquín de la FFIB, Vicente Martínez, y el coordinador del Programa Policía Tutor del Govern, Rafel Covas.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que se trata de una acción "pionera" en España, puesto que "ninguna comunidad autónoma ni federación territorial, ni tampoco ningún otro organismo estatal lo había hecho antes".

"Lo que se busca es trasladar todas aquellas actuaciones y la experiencia que los policías tutores acumulan en el entorno escolar a otros entornos, como son las actividades extraescolares y, en este caso, el fútbol base, para garantizar un espacio seguro para nuestros menores", ha explicado Gárriz, quien durante su presentación ha insistido en que ante la violencia "el Govern no se pone, ni se pondrá de perfil".

Por su parte, Covas ha detallado que este acuerdo entre la FFIB y el Govern para trabajar contra la violencia en el fútbol base tiene tres grandes ejes de trabajo centrados en la lucha contra la violencia y también contra el acoso.

"Se trabaja para prevenir la violencia entre menores, incluso dentro de un mismo equipo; en segundo lugar, se hace prevención de la violencia hacia las familias para concienciarlas del daño que produce en los menores la violencia de los padres; y, en tercer lugar, también se trabaja con los entrenadores para darles herramientas para detectar y actuar ante casos de acoso", ha manifestado.

La sesión formativa ha tenido una duración de tres horas y se ha dividido en tres grandes bloques, para tratar esta temática desde tres perspectivas diferentes: la experiencia externa que aporta el policía tutor, la experiencia y conocimientos internos desde la FFIB y la perspectiva particular de una figura "imprescindible" como es el estamento arbitral.

El policía tutor de Porto Cristo y experto en la materia Andreu Alba ha hablado sobre la prevención de la violencia en el fútbol base a través de los entrenadores y entrenadoras y de las familias de los jugadores y jugadoras.

La delegada de Protección de la Infancia de la FFIB Mercè Bibiloni ha desarrollado en qué consiste el Plan de protección contra la violencia en la infancia y la adolescencia de la Federación de Fútbol de Baleares. Finalmente, el delegado del Comité de Árbitros de Menorca Antonio Gómez se ha centrado en la prevención de la violencia en el deporte desde el estamento arbitral.